Обработка аудио, написание DirectShow фильтра

Программа должна делать следующее: есть адрес сайта, из кода главной страницы берется тест из TITLE и заноситься в файл в виде тест из TITLE далее извлекаются из страницы ссылки на внутрение страницы, с которыми производится тоже ...
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