Программа для обработки медиа файлов

Программа должна делать следующее: есть адрес сайта, из кода главной страницы берется тест из TITLE и заноситься в файл в виде тест из TITLE далее извлекаются из страницы ссылки на внутрение страницы, с которыми производится тоже ...
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Требуется сделать программу, которая будет выполнять МАССОВО следующие функции:
1) Делать превьюшки (prewiev) с расширением *.avi с указанным мной разрешением и времени длительности. Превью делать необходимо с DVD видео. Т.е. куча фильмов dvd лежат на hdd по папкам все, программа для каждого фильма делает превью (prewiev) и точно в таком же порядке размещает превью, только в другую папку т.е. Фильмы расположены так:
c:filmкаталогVIDEO_TS
c:filmкаталогVIDEO_TS
c:filmкаталогVIDEO_TS
и т.д.
программа создаёт превью в указанную мной папку, к примеру сюда:
c:prewievкаталогназвание каталога.avi
c:prewievкаталогназвание каталога.avi
c:prewievкаталогназвание каталога.avi
и т.д.
2) Нужна точно такая же функция, как и в первом пункте, но что бы она создавала превью для больших avi файлов в avi формате. Так же я указываю время превьюшек, качество и путь, куда их создавать. Поясняю, превью должны размещаться точно так же как и оригиналы, только в другой каталог!
3) Есть куча клипов в разных форматах (avi, mpeg, mp4, wmv и т.д.(dvd нет)) необходимо сделать так, что бы все форматы превратились в один -> *.avi
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