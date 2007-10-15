Программа для обработки медиа файлов

Требуется сделать программу, которая будет выполнять МАССОВО следующие функции:

1) Делать превьюшки (prewiev) с расширением *.avi с указанным мной разрешением и времени длительности. Превью делать необходимо с DVD видео. Т.е. куча фильмов dvd лежат на hdd по папкам все, программа для каждого фильма делает превью (prewiev) и точно в таком же порядке размещает превью, только в другую папку т.е. Фильмы расположены так:

c:filmкаталогVIDEO_TS

c:filmкаталогVIDEO_TS

c:filmкаталогVIDEO_TS

и т.д.

программа создаёт превью в указанную мной папку, к примеру сюда:

c:prewievкаталогназвание каталога.avi

c:prewievкаталогназвание каталога.avi

c:prewievкаталогназвание каталога.avi

и т.д.

2) Нужна точно такая же функция, как и в первом пункте, но что бы она создавала превью для больших avi файлов в avi формате. Так же я указываю время превьюшек, качество и путь, куда их создавать. Поясняю, превью должны размещаться точно так же как и оригиналы, только в другой каталог!

3) Есть куча клипов в разных форматах (avi, mpeg, mp4, wmv и т.д.(dvd нет)) необходимо сделать так, что бы все форматы превратились в один -> *.avi