Несложная программка на C++

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Нужно написать код ф-ции strncat из библиотеки string.h

Что делает ф-ция: char *strncat( char *dest, const char *src, size_t maxlen);

Ф-ция приписывает kol = size_t maxlen символов строки src к строке dest.

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16 лет назад
softid
NaN лет
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16 лет назад
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AndreyK
Андрей 
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Voice
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