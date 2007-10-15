Программа для наружной рекламы

Нужно написать клиент на JAVA работающий с потоковым видео и web камерами через HTTP! Это основное + остальное но там намного легче ! полное ТЗ только лично! Задание очень СЛОЖНОе и объемное! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаленную работу не предлагать. Для тех, кто живет в Киеве.
Техзадание на написание программы для наружной рекламы.
Модуль 1. Обработка сеток занятости.
Программа должна обрабатывать в полуавтоматическом режиме сетки занятости владельцев бигбордов и обновлять базу данных свободных плоскостей. Владельцы плоскостей присылают ежедневно сетки занятости в формате Excel. При этом таблица как правило имеет вид: [код плоскости/адрес/освещение/акциз/занятость по месяцам]. Но надо учитывать, что каждый из операторов таблицу формирует по-своему, да и занятость отмечает по-разному (цветом, текстом).
Файлы с сетками должны помещаться в подпапку с названием оператора папки «Входящие». Модуль проверяет наличие файлов в папке, обрабатывает и перемещает в папку «Обработанные».
Отдельно нужно иметь возможность подгрузить фотографию борда и местоположение на карте, а также переделать некоторые поля записи (адрес, близость к метор и т.п.).
Модуль 2. Формирование заказов.
Модуль помогает подобрать плоскости для рекламодателя согласно запросу. Должна быть система фильтров, которая помогает быстро найти необходимые плоскости. Подобранный заказ должен храниться в программе. После подбора нужно: а) сделать таблицы в формате Excel для рассылки по владельцам (бронирование плоскостей); б) сделать презентацию подобранной программы для отправки заказчику в формате html с гиперссылками на изображения, хранящиеся на сайте.
Подобранный заказ может быть изменен или удален.
Модуль 3. Формирование заказов через интернет.
Посетители сайта должны иметь возможность подобрать плоскости и выслать нам заказ.
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