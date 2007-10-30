Программа для отправки СМС уведомлений сотрудникам

Прикладное ПОЗавершен9 заявок317 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

СРОЧНО! Интересует программа, для отправки СМС уведомлений сотрудникам компании.CDMA стандарт.

Мне необходим софт, позволяющий писать и отправлять СМС уведомление на 200 телефонов сотрудников (возможно больше), соответственно заинтересован в разработке данной программы.

16 лет назад
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$150
3 дня
Полное понимание проблемы, сразу предложены варианты. По моим расчетам проект должен был занять 7-14 дней, был очень приятно удивлен, когда Илья взялся сделать данную программу за 1-2 дня. Резальтат - проект выполнен раньше срока. Учтены все мои пожелания. Остался полностью доволен сотрудничеством. Планирую сотрудничать в дальнейшем. Что касательно стоимости проекта-полностью вписался в запланированный бюджет. Рекомендую всем. Удачи.
Отличный заказчик. Предоставил все необходимое для работы (информацию, устройство и программное обеспечение). Очень приятно было работать с Владимиром. Оплата в срок. Очень рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Программа для наружной рекламы

    Удаленную работу не предлагать. Для тех, кто живет в Киеве. Техзадание на написание программы для наружной рекламы. Модуль 1. Обработка сеток занятости. Программа должна обрабатывать в полуавтоматическом режиме сетки занятости владельцев бигбордов и обновлять базу данных свободных плоскостей. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка в CRM Siebel

    Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее: 1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье) 2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом) 3. Возможность ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Архиватор папок

    $50

    Есть куча альбомов mp3, требуется в каждом альбоме создать архив всех mp3 файлов, что бы архив назывался так же как и сам альбом

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа для обработки медиа файлов

    $100

    Требуется сделать программу, которая будет выполнять МАССОВО следующие функции: 1) Делать превьюшки (prewiev) с расширением *.avi с указанным мной разрешением и времени длительности. Превью делать необходимо с DVD видео. Т.е. куча фильмов dvd лежат на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Несложная программка на C++

    Нужно написать код ф-ции strncat из библиотеки string.h Что делает ф-ция: char *strncat( char *dest, const char *src, size_t maxlen); Ф-ция приписывает kol = size_t maxlen символов строки src к строке dest. За работу могу предложить только хороший отзыв и возможность ...

    Прикладное ПО2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Музыкальный автомат

    $1000

    ПО музыкального автомата ( проигрывание музыки в кафе и других заведениях ) Платформа: Linux Язык : C++ Библиотеки : Qt4

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Распознавание лиц

    Есть исходники (Delphi) метода определения границ. Требуется специалист, владеющий предметом, способный реализовать алгоритм. Два варианта: 1. Реализовать на основе имеющихся функций (20 ф-й, 40 Кб кода). 2. Предложить свое решение на pascal (Delphi). Есть БД лиц на 40 чел. ...

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад