Нужно написать клиент на JAVA работающий с потоковым видео и web камерами через HTTP! Это основное + остальное но там намного легче ! полное ТЗ только лично! Задание очень СЛОЖНОе и объемное! ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
СРОЧНО! Интересует программа, для отправки СМС уведомлений сотрудникам компании.CDMA стандарт.
Мне необходим софт, позволяющий писать и отправлять СМС уведомление на 200 телефонов сотрудников (возможно больше), соответственно заинтересован в разработке данной программы.
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