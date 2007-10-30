Программа для отправки СМС уведомлений сотрудникам

Полное понимание проблемы, сразу предложены варианты. По моим расчетам проект должен был занять 7-14 дней, был очень приятно удивлен, когда Илья взялся сделать данную программу за 1-2 дня. Резальтат - проект выполнен раньше срока. Учтены все мои пожелания. Остался полностью доволен сотрудничеством. Планирую сотрудничать в дальнейшем. Что касательно стоимости проекта-полностью вписался в запланированный бюджет. Рекомендую всем. Удачи.