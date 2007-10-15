Shipping processor

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Нужна библиотека (библиотеки) для работы с shipping компаниями - FedEx, USPS, DHL, UPS. Библиотеки должны быть написаны на C# с защитой типа ключевогоо файла и подготовленные для обфускатора.

16 лет назад
prostosoft
Sergey Bakhmatov 
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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