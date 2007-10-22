Лабораторка на Делфи

Есть программа (на дельфи) создает крутящийся куб, грани которого раскрашены в разные цвета

есть так же такая штука типа двигаешь полосочку и можно изменять скорость вращения по х и по у

КОД СМ. ВО ВЛОЖЕНИИ

Нужно дописать, чтобы каждая грань была разделена на 16 квадратов разных цветов

Цена 40$

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