Разовая работа для Delphi программиста

Требуется создать модель в Rational Rose. Подробнее при переписке. icq 4848000 skype mbarussia 200drive (at) gmail.com ОБЯЗАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТS с Rational Rose ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление примера модели с кратким описанием
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Delphi программист, который сможет написать программу делающею авторизацию на web сайте, + вывод с 1-ой странички нескольких нужных строк и дальнейшее их обновление каждые 30 секунд. Также через программу нужна отправка текста на сайт (post). Кучи денег за это не обещаю, я всего лишь студент, но 20$ выложить готов.
Ну и к слову. Новичкам будет не по силам разобраться, так что не тратьте зря мое и ваше время. Уже 3 раз создаю эту тему, 2 предыдущих фрелансера не справились.
- Похожие заказы
- Прикладное ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеются много файлов с именами типа 001_вася.xls 002_оля.xls 003_ваня.xls 004_иван_петрович.xls в каждой файле книге есть листы "Предл" нужна программа, в которую вводишь 001-4,002-5,004-3 и она будет печатать лист "Предл" из файла 001_вася.xls 4 штуки, из ...Завершен16 лет назад
Требуется написать программу (либо подобрать существующую) для конвертации файла фильма из DVD в кастомный формат. Требования к кастомному формату: видео кодируется MPEG-4 AVC (H.264); аудио - AAC; всё в одном файле; только видео и одна звуковая ...Завершен16 лет назад
Нужна библиотека (библиотеки) для работы с shipping компаниями - FedEx, USPS, DHL, UPS. Библиотеки должны быть написаны на C# с защитой типа ключевогоо файла и подготовленные для обфускатора.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нам необходим следующий функционал библиотеки рендеринга видео в текстуру: - презагрузка видео файлов - рендеринг видео потока в текстуру - рендеринг звукового потока - обработка событий - поддержка wmv, mpeg, avi поддержка стерео видео форматов не нужна язык: unmanaged ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
СРОЧНО! Интересует программа, для отправки СМС уведомлений сотрудникам компании.CDMA стандарт. Мне необходим софт, позволяющий писать и отправлять СМС уведомление на 200 телефонов сотрудников (возможно больше), соответственно заинтересован в разработке данной программы.Завершен16 лет назад
Удаленную работу не предлагать. Для тех, кто живет в Киеве. Техзадание на написание программы для наружной рекламы. Модуль 1. Обработка сеток занятости. Программа должна обрабатывать в полуавтоматическом режиме сетки занятости владельцев бигбордов и обновлять базу данных свободных плоскостей. ...Закрыт16 лет назад
Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее: 1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье) 2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом) 3. Возможность ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть куча альбомов mp3, требуется в каждом альбоме создать архив всех mp3 файлов, что бы архив назывался так же как и сам альбомЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется сделать программу, которая будет выполнять МАССОВО следующие функции: 1) Делать превьюшки (prewiev) с расширением *.avi с указанным мной разрешением и времени длительности. Превью делать необходимо с DVD видео. Т.е. куча фильмов dvd лежат на ...Закрыт16 лет назад