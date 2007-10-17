Разовая работа для Delphi программиста

Нужен Delphi программист, который сможет написать программу делающею авторизацию на web сайте, + вывод с 1-ой странички нескольких нужных строк и дальнейшее их обновление каждые 30 секунд. Также через программу нужна отправка текста на сайт (post). Кучи денег за это не обещаю, я всего лишь студент, но 20$ выложить готов.

Ну и к слову. Новичкам будет не по силам разобраться, так что не тратьте зря мое и ваше время. Уже 3 раз создаю эту тему, 2 предыдущих фрелансера не справились.