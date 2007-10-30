Разработка на Delphi/Turbo

Прикладное ПОЗавершен32 заявки464 просмотра
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Нужен программист на delphi/turbo для дописание нескольких небольших

процедур и аккуратного оформления в сопровождаемой документации.

Желательно Украина, но не обязательна.

Порядок работы: предоставляется исходный код, примеры и описание 3-5

новых алгоритмов обработки данных.

нужно реализоваться эти алгоритмы, описать их параметры, описать

порядок тестирования для сдачи заказчику.

Для выбора интересует опыт работы на Delphi, примеры комментирования

кода/написания документации и желаемая зарплата при работе на

неполный рабочий день (4 часа в день, 5 дней в неделю).

Оставляйте свою icq.

Delphi
16 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TohaChe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Разобрался в коде, сделал быстро и как нужно (даже с похожим стилем кодирования :) Спасибо!
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