Разработка на Delphi/Turbo

Нужно написать программу, которая будет заходить на сайт, сама вводить логин и пароль, тем самым авторизовываться на сайте. И в дальнейшем выполнять не большое количество действий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист на delphi/turbo для дописание нескольких небольших
процедур и аккуратного оформления в сопровождаемой документации.
Желательно Украина, но не обязательна.
Порядок работы: предоставляется исходный код, примеры и описание 3-5
новых алгоритмов обработки данных.
нужно реализоваться эти алгоритмы, описать их параметры, описать
порядок тестирования для сдачи заказчику.
Для выбора интересует опыт работы на Delphi, примеры комментирования
кода/написания документации и желаемая зарплата при работе на
неполный рабочий день (4 часа в день, 5 дней в неделю).
Оставляйте свою icq.
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