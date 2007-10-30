Разработка на Delphi/Turbo

Во вкладке "файлы" по юр. лицу необходимо сделать следующее: 1. Список обязательных документов с названиями(речь идет о кредитном досье) 2. Если файл добавлен в строку с этим названием, то это должно быть видно (цветом или словом) 3. Возможность ...