Интерпретатор блок-схем на C#, MS SQL 2005

Разработан графический редактор блок-схем. В каждый блок вводятся формулы и обрабатываются вычислителем, который выдает результат.

Надо разработать интерпретатор этих результатов, то есть, чтобы по мере вычисления формул в каждом элементарном блоке, управление передавалось последующему блоку и так далее. Иными словами, чтобы заработал алгоритм блок-схемы.

Кроме этого, надо сделать:

- чтобы из элементарных блоков можно было построить более сложные наборы схем и сохранить их;

- возможность одновременного доступа нескольких пользователей при создании или редактировании блок-схемы.

У нас имеется:

- техзадание, отражающее наше видение реализации;

- графическая библиотека для построения блок-схем:

http://www.syncfusion.com/products/diagram/windows/default.aspx

Ждем:

- ваших предложений

- описаний аналогичных примеров ваших работ

- что вас может заинтересовать в этом проекте