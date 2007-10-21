Срочный проект Делфи

$300
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мой программист облажал сроки, на доработку программы есть два дня. Вот техническое задание:

Email collector

Windows exe приложение

Список настроек

1. Pop/Imap сервер; порт; логин; пароль; исп ссл; отметить чекбоксом активный

2. SMTP сервер; порт; логин; пароль; исп ссл; отметить чекбоксом активный

3. Период проверки - Икс минут/часов -

4. Удалить после скачивания a) сразу b) через Икс дней -

5. Импорт данных из CSV файла (т.е. разделенные запятыми)

6. Поддержка аттачей, установка макс размера и количества аттачей на одно письмо

7. При работе должны сохранятся поля From, To, CC, дата, время

8. Imap: отметить скачаные "проченными" или оставить непрочтенными

9. Imap: скачивать все или только непрочтенные

10. Логи работы - дата, время, результаты. (надо наглядно сделать)

11. Безопасность - возможность введения админского пароля для работы с программой,

шифрование данных (сервер, логин, пароль) т.е. не хранить данные в открытом виде.

12. ящик(и) куда должна доставляться почта

Что должно делать

Скачивать их поп-имап серверов почту и передавать ее в нужные ящик(и) через

смпт. Смысл - чтобы из кучи ящиков все в один можно было собирать.

Должно поддерживатся количество аккаунтов до тысячи.

pop,server,port,login,password,y,y

imap,server,port,login,password,y,n

smtp,server,port,login,password,n,n

y - da, n - net

На данный момент программа в следующем состоянии - гуй, шифрование, хранение данных, многопоточность, реализован поп не ссл способ получения почты.

Все исходники вместе с необходимыми компонентами упакованы в архив и ждут своего героя.

С почтой работаем через компонент IP Works идет с документацией

С криптографией через TurboPower LockBox - идет с документацией

Данные храним в AdvStringGrid из набора компонентов TMS.

Просьба тем кто может выполнить данный заказ в задланное время срочно обратиться ко мне в icq 737084

Возможен торг.

з.ы. без предоплаты

16 лет назад
my_killer
Максим 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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