Срочный проект Делфи

Нужно написать программу, которая будет заходить на сайт, сама вводить логин и пароль, тем самым авторизовываться на сайте. И в дальнейшем выполнять не большое количество действий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мой программист облажал сроки, на доработку программы есть два дня. Вот техническое задание:
Email collector
Windows exe приложение
Список настроек
1. Pop/Imap сервер; порт; логин; пароль; исп ссл; отметить чекбоксом активный
2. SMTP сервер; порт; логин; пароль; исп ссл; отметить чекбоксом активный
3. Период проверки - Икс минут/часов -
4. Удалить после скачивания a) сразу b) через Икс дней -
5. Импорт данных из CSV файла (т.е. разделенные запятыми)
6. Поддержка аттачей, установка макс размера и количества аттачей на одно письмо
7. При работе должны сохранятся поля From, To, CC, дата, время
8. Imap: отметить скачаные "проченными" или оставить непрочтенными
9. Imap: скачивать все или только непрочтенные
10. Логи работы - дата, время, результаты. (надо наглядно сделать)
11. Безопасность - возможность введения админского пароля для работы с программой,
шифрование данных (сервер, логин, пароль) т.е. не хранить данные в открытом виде.
12. ящик(и) куда должна доставляться почта
Что должно делать
Скачивать их поп-имап серверов почту и передавать ее в нужные ящик(и) через
смпт. Смысл - чтобы из кучи ящиков все в один можно было собирать.
Должно поддерживатся количество аккаунтов до тысячи.
pop,server,port,login,password,y,y
imap,server,port,login,password,y,n
smtp,server,port,login,password,n,n
y - da, n - net
На данный момент программа в следующем состоянии - гуй, шифрование, хранение данных, многопоточность, реализован поп не ссл способ получения почты.
Все исходники вместе с необходимыми компонентами упакованы в архив и ждут своего героя.
С почтой работаем через компонент IP Works идет с документацией
С криптографией через TurboPower LockBox - идет с документацией
Данные храним в AdvStringGrid из набора компонентов TMS.
Просьба тем кто может выполнить данный заказ в задланное время срочно обратиться ко мне в icq 737084
Возможен торг.
з.ы. без предоплаты
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