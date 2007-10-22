Разработка комплекса финансовых порталов

Проект представляет собой комплекс порталов финансовой направленности, каждый из которых в свою очередь может существовать в нескольких локализованных вариантах.

Работа в команде в офисе в Одессе. Не freelance.

Желателен опыт работы с AJAX и фреймворками (CakePHP).

Более детальная информация и тестовое задание - по запросу.