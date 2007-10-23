Разработка плагинов к IM только на С#/C++

Нужно написать программу, которая будет заходить на сайт, сама вводить логин и пароль, тем самым авторизовываться на сайте. И в дальнейшем выполнять не большое количество действий.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот здесь - http://deltakey.info/about/develop.php находится задача и документация по созданию плагина к IM-клиентам, работающим по протоколу XMPP.
При этом сам плагин работает на по XMPP, а обращением к предоставленной разработчику DLL.
Интересуют плагины к:
Miranda (http://miranda-im.org)
Pidgin (http://www.pidgin.im/)
SIM (http://sim-im.org/wiki/Main_Page)
Psi (http://psi-im.org/)
Интересует реализация плагинов на "родном" для IM языке программирования.
Предоставление исходных кодов пролукта - обязательно.
Внимание! По всем вопросам реализации, библиотеки, документации, уточнений задачи, демо-версии продукта, SDK, тестирования и любым другим техническим вопросам - обращайтесь к директору IT-департамента Delta Key, Борковской Марии.
ICQ - 362527
Skype - x00d10
Email: [email protected]
Тел. 8 (495) 347-41-77
Но по любым финансовым вопросам, вопросам оплаты, участия в разработке и т.д - только сюда, по внутренней почте.
Все сделки проходят исключительно через сервис безопасных сделок weblancer. Комиссия - за наш счет.
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