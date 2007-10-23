Разработка плагинов к IM только на С#/C++

Вот здесь - http://deltakey.info/about/develop.php находится задача и документация по созданию плагина к IM-клиентам, работающим по протоколу XMPP.

При этом сам плагин работает на по XMPP, а обращением к предоставленной разработчику DLL.

Интересуют плагины к:

Miranda (http://miranda-im.org)

Pidgin (http://www.pidgin.im/)

SIM (http://sim-im.org/wiki/Main_Page)

Psi (http://psi-im.org/)

Интересует реализация плагинов на "родном" для IM языке программирования.

Предоставление исходных кодов пролукта - обязательно.

Внимание! По всем вопросам реализации, библиотеки, документации, уточнений задачи, демо-версии продукта, SDK, тестирования и любым другим техническим вопросам - обращайтесь к директору IT-департамента Delta Key, Борковской Марии.

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