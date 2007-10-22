Клиент-серверное win-приложение с БД

Требуется разработать приложение клиент под вин32.

Подробности при общении ([email protected])

Вкратце о требованиях:

1) если при разработке будут использоваться сторонние библеотеки либо драйверы, то строго OpenSource, ничьих прав задевать не нужно

2) программа должна работать на "голой" винде, то есть не жаловаться на недостающие запчасти, если вдруг на машине нет офиса - "все свое ношу с собой"

3) работа будет с БД, какой - на ваше усмотрение, но данные должны будут синхронизироваться с бд MySQL на сервере

4) синхронизация по протоколам http и ftp

5) импорт данных в Excel и Word, выгрузка/загрузка дампа , архивирование zip , ну и т.д.

по функционалу, будет похоже на прогу в аттачменте, но внешний вид почти как тут http://realty.daemonlab.com/

6) приятный интерфейс (не такой как у примеров)

Теперь о вас.

Мне требуется человек, имеющий трезвую самооценку, трезвость которой не мешает ему утверждать, что такие задачки он уже тысячу два раза делал и это плевое задание может выполнить за N дней за M денег.

Жду от вас числы N и M на почту, после того как оставите здесь записочку о "намылении".

А также: на чем собираетесь делать и почему, какой опыт имеете (желательно приложить example.zip), как по-вашему должна осуществляться оплата, какое у вас подключение к инету и сколько времени находитесь он-лайн, ну и любую нужную на ваш взгляд информацию.