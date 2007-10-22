Разработка DirectShow фильтра

Есть программа (на дельфи) создает крутящийся куб, грани которого раскрашены в разные цвета есть так же такая штука типа двигаешь полосочку и можно изменять скорость вращения по х и по у КОД СМ. ВО ВЛОЖЕНИИ Нужно дописать, чтобы ...