Разработка DirectShow фильтра

Прикладное ПОЗакрыт7 заявок207 просмотров
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Требуется разработать DirectShow фильтр для проигрывания зашифрованных видео файлов. Подробное техзадание вышлю по запросу.

16 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
smirnovstanislau
Станислав 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$300
30 дней
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