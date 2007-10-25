Доработка StrongDC++

Необходимо дописать фильтрацию по IP при поиске, скачке файлов, коннекте к юзеру.

Механизм фильтрации:

В папку с настройками добавляется текстовый файл с о списком IP адресов и диапазонов разрешённых IP адресов.

При старте клиента этот файл считывается в некую структуру (min_ip,max_ip) и при начале действия (коннекта, поиска и тд), клиент должен проверять является ли целевой IP разрешённым и если нет - то отменять действие(return). В случае отсутствия файла - все IP должны быть разрешены.

пример файла с разрешёнными IP:

127.0.0.1

192.168.0.1-192.168.10.255

...

В результате я хочу получить .patch, либо другой (на ваше усмотрение) файл с изменениями относительно "чистого" проекта.

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