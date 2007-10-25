Доработка StrongDC++

Проект представляет собой комплекс порталов финансовой направленности, каждый из которых в свою очередь может существовать в нескольких локализованных вариантах. Работа в команде в офисе в Одессе. Не freelance. Желателен опыт работы с AJAX и фреймворками (CakePHP). Более ...
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Необходимо дописать фильтрацию по IP при поиске, скачке файлов, коннекте к юзеру.
Механизм фильтрации:
В папку с настройками добавляется текстовый файл с о списком IP адресов и диапазонов разрешённых IP адресов.
При старте клиента этот файл считывается в некую структуру (min_ip,max_ip) и при начале действия (коннекта, поиска и тд), клиент должен проверять является ли целевой IP разрешённым и если нет - то отменять действие(return). В случае отсутствия файла - все IP должны быть разрешены.
пример файла с разрешёнными IP:
127.0.0.1
192.168.0.1-192.168.10.255
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В результате я хочу получить .patch, либо другой (на ваше усмотрение) файл с изменениями относительно "чистого" проекта.
Готов выслушать предложения по срокам и цене.
На все вопросы отвечу в icq.
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