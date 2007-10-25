Написать приложение для WINDOWS

Всё описано в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что это за приложение?
Готовый и рабочий пример - _filedownloader.net
Т.е. это будет небольшая программа, с помощью которой можно быстро и удобно скачивать файлы с наиболее популярных файлообменников за небольшую плату (оплата при помощи sms или rupay.com)
По сути получается, что надо два приложения:
1) работает на сервере на Windows Server 2003 За основу предлагаю взять программу RapGet (rapget.com) Эта программа уже умеет скачивать с большинства обменников.
2) программа на стороне пользователя.
Более подробное ТЗ дам тому, кому действительно будет интересно заняться этим проектом. Если у кого-то есть наработки по данной тематике - буд рад.
Указывайте, пожалуйста, Вашу ICQ - сразу же свяжусь.
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