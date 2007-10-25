Написать приложение для WINDOWS

Прикладное ПОЗакрыт9 заявок541 просмотр
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Что это за приложение?

Готовый и рабочий пример - _filedownloader.net

Т.е. это будет небольшая программа, с помощью которой можно быстро и удобно скачивать файлы с наиболее популярных файлообменников за небольшую плату (оплата при помощи sms или rupay.com)

По сути получается, что надо два приложения:

1) работает на сервере на Windows Server 2003 За основу предлагаю взять программу RapGet (rapget.com) Эта программа уже умеет скачивать с большинства обменников.

2) программа на стороне пользователя.

Более подробное ТЗ дам тому, кому действительно будет интересно заняться этим проектом. Если у кого-то есть наработки по данной тематике - буд рад.

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16 лет назад
fill06
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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