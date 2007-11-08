Тестовая утилита .net C#

Прикладное ПОЗавершен4 заявки336 просмотров
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Требуется тестовая утилита для оценки производительности приложений типа

http://weblancer.net/projects/32358.html

Утилита должна эмитировать нужное количество запросов и затем выдавать отчет.

Также нужно как-то реализовать механизм задания запросов, которые будут отсылаться, сбор и оценку ответов, нужна расширенная статистика.

Предлагайте свои творческие решения.

Язык реализации C#, Framework не выше 2.

16 лет назад
limenutt
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
drvisor
Гость 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Хороший программист со светлым умом, быстро понимает что от него хотят, внимательно относится к Заказчику. Обязательно будем ещё с ним работать.
приятно разговаривать,никаких наездов,корректно поставленная задача ,уважение к партнёру, думаю не один проект сделаем вместе
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