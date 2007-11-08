Тестовая утилита .net C#

Интересуют плагины на JAVA к: Jeti , http://jeti.sourceforge.net/ JBother , http://www.jbother.org/ Buddyspace, http://buddyspace.sourceforge.net/ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется тестовая утилита для оценки производительности приложений типа
http://weblancer.net/projects/32358.html
Утилита должна эмитировать нужное количество запросов и затем выдавать отчет.
Также нужно как-то реализовать механизм задания запросов, которые будут отсылаться, сбор и оценку ответов, нужна расширенная статистика.
Предлагайте свои творческие решения.
Язык реализации C#, Framework не выше 2.
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