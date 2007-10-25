Программа для риэлторов

Проект представляет собой комплекс порталов финансовой направленности, каждый из которых в свою очередь может существовать в нескольких локализованных вариантах. Работа в команде в офисе в Одессе. Не freelance. Желателен опыт работы с AJAX и фреймворками (CakePHP). Более ...