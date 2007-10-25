Программа для риэлторов

Всё описано в ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать программу для риэлторов. Ведение базы данных клиентов. Приблизительный фронт работы можно посмотреть здесь http://www.idealvariant.com.ua/ заказываемый продукт должен быть очень похож на этот. Будут вснесены незначительные изменения, но это уже после. Пожайлуста указывайте сроки и цену.
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