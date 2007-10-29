Идея и разработка toolbar'a для браузеров

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок191 просмотр
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Ищу людей, у которых есть идеи для разработки toolbar'a к браузерам.

Основной браузер - Internet Explorer.

Желательно, чтобы это был человек, который может это реализовать, но не обязательно.

Если у вас есть действительно интересные идеи (особенно те, которые могут приносить прибыль) - оставляйте свою заявку с кратким описанием, а также со стоимостью.

Заезженные примеры - http://assist.rambler.ru/ , http://www.sputnik.mail.ru/

16 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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