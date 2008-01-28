Создание утилитки на C#

Прикладное ПОЗавершен7 заявок326 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача такая: есть сайт фотопечати. В базе этого сайта (MySQL) хранятся заказы, и естественно для каждого заказа известно какие фотки (мегабайтные файлы на локальной машине), в каком формате (9х13, 10х15 и т.д.) , на какой бумаге (матовая, глянцевая) и в каком количестве нужно напечатать для каждого заказа.

Что должна делать утилитка:

1) подсоединиться к базе

2) показывать все заказы (с навигаецией)

3) выделить заказы, появившиеся с момента последнего её подключения

4) для выбранных мной заказов:

a) сформировать пакет на печать (копирование больших файлов-изображений на локальном компе в определённую структуру папок, в зависимости от формата, бумаги), конретную резализацию структуры есс-но предоставлю.

б) напечатать сопроводительную информацию о заказе (ФИО заказчика, адрес, стоимость заказа)

Конфиг должен храниться в INI-файле

Эта задаче более стратегическая. Сделать могу и сам, но за неимением свободного времени ищу толкового человечка, который сделает её и будет развивать дальше.

ВНИМАНИЕ: прошу высылать мне сразу своё резюме - на емейл [email protected] (ибо выбор буду делать отталкиваясь также от ваших знаний и умений и прошлых ваших работ).

16 лет назад
barracuda477
Украина
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Oskold
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
Отлично сделал работу!
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