Составитель расписания проведения соревнований

Что это за приложение? Готовый и рабочий пример - _filedownloader.net Т.е. это будет небольшая программа, с помощью которой можно быстро и удобно скачивать файлы с наиболее популярных файлообменников за небольшую плату (оплата при помощи sms или rupay.com) По ...