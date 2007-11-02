Составитель расписания проведения соревнований

Прикладное ПОЗавершен26 заявок453 просмотра
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Программа предназначена для составления расписания проведения соревнований по круговой системе с возможностью экспорта графиков и таблиц игр в другой формат и/или возможностью вывода на печать

16 лет назад
komr
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$150
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