Система многопоточного обзвона через Skype или SIP

$3000
Прикладное ПОЗакрыт4 заявки434 просмотра
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Задача: есть база клиентов на 90.000 человек. 2-3-и раза в неделю нужно каждому абоненту позвонить и проговорить заранее записанное сообщение.. Что бы организовать такой поток звонков - звонить нужно в 20-30 потоков (параллельных звонков)

Честно скажу - я не знаю, как это реализовать)

Теоретически можно каким-то образом открыть 30 параллельных программ и через Skype API заставлять каждую прогу отдельно звонить по номеру и т.д., но реально ли это - вопрос к вам. Можно через SIP, но опять же как это сделать в столько потоков.

Мы можем приобрести, если нужно, оборудование из серии VoIP шлюзов на 20-30 портов. (http://www.alo-alo.ru/tovar_full.phtml?tv=1597) - например такой, но как на эти порты распределять звук без использования на каждый порт отдельного телефона я не знаю.

Готов выслушать любые предложения.

На реализацию - 7-8 дней есть и сроки крайне жёсткие.

Цена вопроса - от $3000. (без цены оборудования, если потребуется таковое).

16 лет назад
skypeme
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
kapralov_sb
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$2300
7 дней
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