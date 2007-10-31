Исправление ошибок в программе без исходников

Есть программа – эмулятор серверной части онлайновой игры, от которой нет исходного кода и достать не получится. Нужен человек который разберется в коде программы и сможет писать патчи c исправлениями существующих багов,ошибок и добавления новых возможностей(просто расширение небольшого функционала). Ошибки вида: эксплоиты, баги нарушающие игровой процесс.

Вес программы – 1 мб. Написана она на С++. Ничем не защищена.

За подробностями в ЛС.