Программа-скрипт

$50
Прикладное ПОЗакрыт18 заявок324 просмотра
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Нужна программа, которая будет просматривать прайсы всех поставщиков (в экселе) и выдавать поставщиков с самыми низкими ценами (по запрашиваемому продукту).

16 лет назад
artempugachev
37 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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