Программа-скрипт

Задача: есть база клиентов на 90.000 человек. 2-3-и раза в неделю нужно каждому абоненту позвонить и проговорить заранее записанное сообщение.. Что бы организовать такой поток звонков - звонить нужно в 20-30 потоков (параллельных звонков) Честно скажу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа, которая будет просматривать прайсы всех поставщиков (в экселе) и выдавать поставщиков с самыми низкими ценами (по запрашиваемому продукту).
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