Аналог ICQ

Загрузка контента вчерез Блютуз, ИК, кард-ридер, USB. Интерфейс пользователя, установки стоимости контента. Для платежей желательно использовать открытый код КиберПлат. Помощь в напмсании ТЗ. Пример http://www.zakachaika.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Клиент + Сервер, общее описание в приложении.
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