ПО для контент-киоска+платежи

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки291 просмотр
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Загрузка контента вчерез Блютуз, ИК, кард-ридер, USB. Интерфейс пользователя, установки стоимости контента. Для платежей желательно использовать открытый код КиберПлат. Помощь в напмсании ТЗ. Пример http://www.zakachaika.ru/

16 лет назад
Mips
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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