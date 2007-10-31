Компонент cxDBReorder для Delphi 7, 2007

Прикладное ПОЗавершен3 заявки190 просмотров
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Доброго времени суток.

Необходимо разработать на базе библиотеки компонентов DevExpress 6 компонент:

Суть: есть БД, есть DataSet, с которым надо им работать, есть поля id(ключ), group (група), name(название), order(№ п/п), мне нужен компонент корый сможет дать возможность в зависимости от текущего состояния курсора в DataSet-е, определять текущую групу, в список заносить этой групи № п/п, название, закрашивать фон записей в которых № п/п одинаков, обеспечить Drag&Drop, обеспечить максимально удобные условия для редактирования такой специфической нужды.

В отдельное свойство винести блокировать/не блокировать курсор в DataSet-е.

Сохранить все наследовательние свойства!

На базе других библиотек не предлагать, мне нужно именно под эту библиотеку.

Нужна полная передача всех исходников, авторское право оставьте себе, как и возможность оставлять данную работу в портфолио, меня это не волнует.

Всьо нужно как можно скорее. Бюджет ограничен, так что цену в потолок не гоните, оплата только через СБС.

Писать только сюда, свяжусь сам с Вами как только смогу.

Delphi
16 лет назад
MMM_Corp
Николай 
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Rfynther
Руслан 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$5
Качественная работа, оперативный подход. То что надо, рекомендую.
Отличный заказчик. Было приятно с ним сотрудничать. Рекомендую.
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