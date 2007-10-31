Программное отключение коррекции цветопередачи

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Требуется решение следующей задачи - нужен класс,

отправляющий на печать задание с программным отключением

коррекции цветопередачи в драйвере принтера.

Требуется поддержка драйверов следующих вендоров: HP,

Canon, Epson, Lexmark. По нашей информации, каждый из этих вендоров

предоставляет однотипный метод отключения цветокоррекции внутри своей линейки

моделей. Результат проекта должен заключаться в предоставлении класса,

работающего с устройствами одного из вендоров и тестового приложения, формирующего

тестовое задание (картинку). Оплата возможна поэтапная - за класс, работающий с

вендором (возможно 4 этапа оплаты) или единовременная за сданный

проект. Бюджет и сроки обсуждаются.

Требования к реализации - С++ (Borland или MS)или Delphi. В случае

программирования на MS C++ на выходе проекта должна быть библиотека,

обслуживающая принтеры перечисленных вендоров.

Требования к кандидатам - исполнительность, ответственность. Опыт в

этой области не обязателен при соблюдении этих двух требований,

поскольку проект больше исследовательский (R&D - Research &

Development).

16 лет назад
ita-dubna
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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