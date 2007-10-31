Программное отключение коррекции цветопередачи

Есть образец программы, надо только в ней поменять функцию на функцию из варианта 6. Нужна только программа с комментариями. Подробности по ICQ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется решение следующей задачи - нужен класс,
отправляющий на печать задание с программным отключением
коррекции цветопередачи в драйвере принтера.
Требуется поддержка драйверов следующих вендоров: HP,
Canon, Epson, Lexmark. По нашей информации, каждый из этих вендоров
предоставляет однотипный метод отключения цветокоррекции внутри своей линейки
моделей. Результат проекта должен заключаться в предоставлении класса,
работающего с устройствами одного из вендоров и тестового приложения, формирующего
тестовое задание (картинку). Оплата возможна поэтапная - за класс, работающий с
вендором (возможно 4 этапа оплаты) или единовременная за сданный
проект. Бюджет и сроки обсуждаются.
Требования к реализации - С++ (Borland или MS)или Delphi. В случае
программирования на MS C++ на выходе проекта должна быть библиотека,
обслуживающая принтеры перечисленных вендоров.
Требования к кандидатам - исполнительность, ответственность. Опыт в
этой области не обязателен при соблюдении этих двух требований,
поскольку проект больше исследовательский (R&D - Research &
Development).
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