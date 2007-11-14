Парсинг HTML страниц.

Есть три русскоязычные программы: Анализатор лог-файлов Апачи; (С++) Анализатор html-страниц; (С++) Счетчик посещений (php) К сожалению, связь с разработчиком утеряна. Все исходники есть. Необходимо полностью перевести ПО для англоязычной аудитории. Анализатор логов доработать для англоязычных поисковиков, т.к. сейчас там только "наши" поисковики. Более ...
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Имеется сайт. Например http://www.skwm.ru
Собственно нужно сделать следующее:
1. Залогиниться на сайте. Страница http://www.skwm.ru
2. Загрузить картинку на сайт. Страница http://www.skwm.ru/engine/images.php?area=short_story&add_id=
3. Получить адресс загруженной картинки.
4. Выбрать категорию. Страница http://skwm.ru/index.php?do=addnews
5. Отослать данные. Страница http://skwm.ru/index.php?do=addnews
Написание программы предполагается на Delphi. Требуюся исходники и рабочая версия программы.
Данные предполагается посылать с помощью POST или GET запросов, без использования Webbrowser.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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