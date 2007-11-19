Доработка ПО для англоязычной аудитории

Есть три русскоязычные программы:

Анализатор лог-файлов Апачи; (С++)

Анализатор html-страниц; (С++)

Счетчик посещений (php)

К сожалению, связь с разработчиком утеряна.

Все исходники есть.

Необходимо полностью перевести ПО для англоязычной аудитории.

Анализатор логов доработать для англоязычных поисковиков, т.к. сейчас там только "наши" поисковики.

Более подробно о программах можно гляунть здесь on-line-teaching.com/soft/

Сроки сильно не жмут.

Середина месяца - вполне подойдет.

Если сработаемся - есть вариант разработки аналогичного ПО.