Доработка ПО для англоязычной аудитории

Требуется настроить сервер коммуникаций Linux, удаленные терминалы Linux и Windows согласно ТЗ. Сервер расположен в дата-центре (Санкт-Петербург). Предложения разработчиков не из Санкт-Петербурга будут рассмотрены. Специалист который может выполнить необходимые работы по месту есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть три русскоязычные программы:
Анализатор лог-файлов Апачи; (С++)
Анализатор html-страниц; (С++)
Счетчик посещений (php)
К сожалению, связь с разработчиком утеряна.
Все исходники есть.
Необходимо полностью перевести ПО для англоязычной аудитории.
Анализатор логов доработать для англоязычных поисковиков, т.к. сейчас там только "наши" поисковики.
Более подробно о программах можно гляунть здесь on-line-teaching.com/soft/
Сроки сильно не жмут.
Середина месяца - вполне подойдет.
Если сработаемся - есть вариант разработки аналогичного ПО.
- Похожие заказы
- $2000Прикладное ПО5 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть сервер, к которому подключен телефон через кабель. Нужна програмка, которая будет с веб \а брать XML документ, где будет сообщение, номер заказа, комментарий, и сообщение для отправки Данная програмка должна работаьб автоматиченски и брать XML ...Закрыт16 лет назад
Задача такова Есть машина с установленной программой, программа должна каждые 10 сек отправлять пакет с даннми, если в оне видимости wi-fi появится еще одна машина с установленной прогой, она должна принять пакет и отправить ответЗакрыт16 лет назад
Клиент + Сервер, общее описание в приложении.Прикладное ПО21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Загрузка контента вчерез Блютуз, ИК, кард-ридер, USB. Интерфейс пользователя, установки стоимости контента. Для платежей желательно использовать открытый код КиберПлат. Помощь в напмсании ТЗ. Пример http://www.zakachaika.ru/Закрыт16 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо разработать на базе библиотеки компонентов DevExpress 6 компонент: Суть: есть БД, есть DataSet, с которым надо им работать, есть поля id(ключ), group (група), name(название), order(№ п/п), мне нужен компонент корый сможет дать возможность ...Завершен16 лет назад
Требуется решение следующей задачи - нужен класс, отправляющий на печать задание с программным отключением коррекции цветопередачи в драйвере принтера. Требуется поддержка драйверов следующих вендоров: HP, Canon, Epson, Lexmark. По нашей информации, каждый из этих вендоров предоставляет однотипный метод отключения цветокоррекции ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5
Есть образец программы, надо только в ней поменять функцию на функцию из варианта 6. Нужна только программа с комментариями. Подробности по ICQ.Закрыт16 лет назад
Есть программа – эмулятор серверной части онлайновой игры, от которой нет исходного кода и достать не получится. Нужен человек который разберется в коде программы и сможет писать патчи c исправлениями существующих багов,ошибок и добавления новых ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужна программа, которая будет просматривать прайсы всех поставщиков (в экселе) и выдавать поставщиков с самыми низкими ценами (по запрашиваемому продукту).Прикладное ПО18 заявокЗакрыт16 лет назад