Настройка сервера Linux и удаленных терминалов

$2000
Прикладное ПОЗакрыт5 заявок282 просмотра
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Требуется настроить сервер коммуникаций Linux, удаленные терминалы Linux и Windows согласно ТЗ.

Сервер расположен в дата-центре (Санкт-Петербург).

Предложения разработчиков не из Санкт-Петербурга будут рассмотрены.

Специалист который может выполнить необходимые работы по месту есть.

Linux
16 лет назад
kostyanich
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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