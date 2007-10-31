Sms gateway через телефон

Есть сервер, к которому подключен телефон через кабель. Нужна програмка, которая будет с веб \а брать XML документ, где будет сообщение, номер заказа, комментарий, и сообщение для отправки

Данная програмка должна работаьб автоматиченски и брать XML каждые N минут которые заданы в настройках.

По отчетам о доставках, посылать запрос GET на веб сервер с информацией об ID сообщений и статусе - доставлено или нет.

Вести базу адресную с номером телефона и нмоером заказа, и если \клиент присылает СМСку, то посылать запрос на сервер с номером заказа и сообщением

Телефон какой - обсудим....

ICQ 9997544