Апроксимация случайных функций

$5000
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ТЗ:

Необходимо разработать библиотеку, которая имеет следующую функциональность:

1) Получает на вход данные в следующем формате:

F2:

--------------------

[X1, Y1_1, P1,B1] -> R1

[X2, Y1_2, P2,B2] -> R2

...

[XN, Y1_N, PN,BN] -> RN

--------------------

....

F10:

--------------------

[X1, Y1_1 ... Y9_1, P1,B1] -> R1

[X2, Y1_2 ... Y9_2, P2,B2] -> R2

...

[XN, Y1_N ... Y9_N, PN,BN] -> RN

--------------------

где:

X1,Y1,...,Y9 - целые от 1 до 99999, сумма всех X = 100000

P1 - целое от 1 до индекса F (т.е. 5 для F5)

BN - целое от 1 до 20

R1 - целое от 0 до 10

По сути это задание наборов некоторых функций от параметров X,Y1,...,Y9,D,B

результатом которых является случайное значение R.

Разные параметры (комбинации параметров) имеют разную степень влияния на R.

Матожидание и дисперсия значения для каждой F образуют непрерывные поверхности

в пространстве с координатами, заданными переменными X,Y1,...,Y9,D,B

Данные будут примерно в таком формате:

F10:

[1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000, 3, 1] -> 10

[1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000, 3, 1] -> 2

[1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000, 2, 1] -> 0

[1050,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,950, 8, 2 ] -> 5

....

[9000,100,100,100,100,100,100,100,100,100, 10, 6 ] -> 9

2) Хранит эти данные в своем внутреннем формате (в т.ч. файловые операции с данными)

3) По полностью заданным параметрам одной из функций:

Вычисляет в данной точке апроксимацию матожидания и дисперсии значения R.

4) По частично заданым параметрам одной из функций:

Отсеивает подходящие наборы параметров и вычисляет для соответсвующих R матожидание и дисперсию.

5) Имеет возможность быстрого обновления внутренного представления функций

Порядка 1 сек при добавлении 100 элементов к существующим 100000 на среднем компьютере.

Подразумевается возможность получения данных для п.3 сразу после выполнения обновления.

6) Необходимо учесть потенциальное увеличение кол-ва/изменение параметров.

Бюджет до 5000 указан исходя из невозможности для меня сколько-либо точно оценить сложность задачи.

Пожалуйста, в предложениях обосновывайте сроки и бюджет.

16 лет назад
alexspb
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dyachenko_a_u
Вадим 
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Dims
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