Защита дискеты от копирования

Есть три русскоязычные программы: Анализатор лог-файлов Апачи; (С++) Анализатор html-страниц; (С++) Счетчик посещений (php) К сожалению, связь с разработчиком утеряна. Все исходники есть. Необходимо полностью перевести ПО для англоязычной аудитории. Анализатор логов доработать для англоязычных поисковиков, т.к. сейчас там только "наши" поисковики. Более ...