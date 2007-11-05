Защита дискеты от копирования

Прикладное ПОЗакрыт12 заявок296 просмотров
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Требуется простейшее win32 приложение по защите дискеты от копирования.

Предположительно, с использованием api функций и перехватом процессов считывания.

Смысл такой: когда запускаем программу(она может быть даже невидимой или запускаться в трее) - она не дает скопировать инфу с дискеты. Выгружаем процесс - и все ок.

Сколько ? =))

16 лет назад
aloise
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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