Настройка 1С 8.0 "УТ"

Необходимо осуществить настройку 1С 8.0 "УТ" для удобства работы менеджеров Интернет-магазина:

1) Форма "Заказа покупателя" отображает следующие графы, обязательные для заполнения: Телефон, Адрес (если при заполнении заказа менеджер не выбирает контрагента из списка, а заполняет графу вручную, то новый контрагент формируется автоматически после записи заказа)

2) Каждый заказ покупателя имеет статус: "ожидание" (по умолчанию), "доставляется" (меняется автоматически после оформления "Реализации товаров и услуг"), "выполнен" (меняется автоматически после оформления "приходного ордера"). Желательно также менять цвет заказа в общем списке в зависимости от статуса.

3) Настройка очетов "Потребность в номенклатуре" (товар запланирован к отгрузке, но нет на складе), "Валовая прибыль"

4) Настройка ограничений прав для разных сотрудников: "Продавец" (создает заказ), "Администратор" (создает реализацию товаров и услуг), "Кассир" (создает приходный ордер)