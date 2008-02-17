1)Yужно перехватывать попапы и сделать кнопку на тулбаре которая открывает список всех неоткрытых окон. 2) Тулбар при нажатии кнопки должен запустить инсталяшку программы предварительно скачанной с сайта (нужен вебсевис который выдает все доступные инсталы) юзер выбирает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать (с исходниками) 3 связанных приложения (обязательно!) на Delphi6.
1. Приложение-Генератор шифрованного файла (Хранилище), который будет хранить другие файлы.
2. DLL, реализующая возможность доступа к файлам Хранилища по Asynchronous Pluggable Protocol.
Бюджет проекта рассчитан на разработку не с нуля, а с уже имеющими знаниями и опытом работы по указанным темам, что ускорит реализацию проекта и мне - бюджет.
Просьба не беспокоиться (не участвовать в конкурсе) фрилансеров БЕЗ ОПЫТА работы с Asynchronous Pluggable Protocol, не говоря уже об отсутствии др важных качеств.
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