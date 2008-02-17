Требуется написать (с исходниками) 3 связанных приложения (обязательно!) на Delphi6.

1. Приложение-Генератор шифрованного файла (Хранилище), который будет хранить другие файлы.

2. DLL, реализующая возможность доступа к файлам Хранилища по Asynchronous Pluggable Protocol.

Бюджет проекта рассчитан на разработку не с нуля, а с уже имеющими знаниями и опытом работы по указанным темам, что ускорит реализацию проекта и мне - бюджет.

Просьба не беспокоиться (не участвовать в конкурсе) фрилансеров БЕЗ ОПЫТА работы с Asynchronous Pluggable Protocol, не говоря уже об отсутствии др важных качеств.