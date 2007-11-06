Небольшая софтинка на Delphi

$10
Прикладное ПОЗавершен2 заявки197 просмотров
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Нужно написать небольшую софтинку на дельфях.

10-15 минут работы.

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Delphi
16 лет назад
_mnk_
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
excel_11
Дмитрий 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Работа сделана качественно, в сроки уложился. Рекомендую.
Только позитивные впечатления от сотрудничества. С удовольствием возьмусь за исполнение последующих проектов.
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