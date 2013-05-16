Продвижение в поисковых системах. Комплексный интернет-маркетинг.
Сайты, качественно, дорого.
Приворот поискового робота.
Гадание на тИЦ и PR.
Предсказание апдейтов поисковых машин.
Заклинания и шаманские амулеты против бана.
Заговор ваших запросов магией и проведение в ТОП.
Волшебный линк-менеджмент, аутсорсинг.
Создание презентаций, промо-реклама, "вирусный" маркетинг.
Старославянский и англоязычный сегмент.
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Портфолио
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