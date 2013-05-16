aloise

Евгений Тришкин aloise

 
42 годаУкраина/Севастополь
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Продвижение в поисковых системах. Комплексный интернет-маркетинг.

Сайты, качественно, дорого.

Приворот поискового робота.

Гадание на тИЦ и PR.

Предсказание апдейтов поисковых машин.

Заклинания и шаманские амулеты против бана.

Заговор ваших запросов магией и проведение в ТОП.

Волшебный линк-менеджмент, аутсорсинг.

Создание презентаций, промо-реклама, "вирусный" маркетинг.

Старославянский и англоязычный сегмент.

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