Скрипт (макрос, форма автоматизации) для Corel Draw

Нужно запрограммить микроконтроллер серии Zilog Z8 Encore! Подробности при переписке. Просьба: без основательного опыта в данной области - не беспокоить. Только для проживающих на Украине.
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Необходимо написать макрос, или иными способами решить следующую задачу:
в окне программы Corel Draw, на рабочем поле, необходимо сделать стандартную шапку (см. приложение), в которой по типу пхп форм вбивались бы текстовые данные, а также автоматом проставлялась бы сегодняшняя (на момент работы и распечатки) дата, а также путь к этому файлу (при условии, что файл сохранен, разумеется).
Дизайн Шапки есть, необходимо только автоматизировать процесс.
Предпочтение по разработке - Петербург (необходимо личное вмешательство).
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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