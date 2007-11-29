Скрипт (макрос, форма автоматизации) для Corel Draw

Прикладное ПОЗавершен4 заявки331 просмотр
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Необходимо написать макрос, или иными способами решить следующую задачу:

в окне программы Corel Draw, на рабочем поле, необходимо сделать стандартную шапку (см. приложение), в которой по типу пхп форм вбивались бы текстовые данные, а также автоматом проставлялась бы сегодняшняя (на момент работы и распечатки) дата, а также путь к этому файлу (при условии, что файл сохранен, разумеется).

Дизайн Шапки есть, необходимо только автоматизировать процесс.

Предпочтение по разработке - Петербург (необходимо личное вмешательство).

16 лет назад
sementsev
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
azat27
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$50
Отзыв недоступен.
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