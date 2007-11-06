Программа для 3D сапр Inventor

У нас есть программа на VB6 для считывания данных с элементов чертежей САПР Inventor.

Ее надо дорабатывать под новые версии этой САПР.

В ваших предложениях укажите:

- примеры использования вами API Inventor

- перечень САПР для которых вы писали программы с API

- чем вас заинтересовал этот проект