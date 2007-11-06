Terrasoft CRM x25

Нужна программа робот. Вот краткое описание ее... 1) Программа сканирует 40 сайтов с постоянно обновляемой информацией. (возможно на сайте стоит защита от роботов. Возможно ли обойти? Подмена Proxy, иные варианты.) 2) Скачивает базы к себе во временные ...
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