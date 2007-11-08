Необходимо написать программу на Delphi.

$40
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки366 просмотров
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Необходимо сделать программу которая будет делать авторизацию на сайте.

Необходимо вывести фото, подпись под фото, город и активность.

От вас требуется сделать только рабочий скелет, получив исходники я все остальное сделаю сам.

Delphi
16 лет назад
celovec
Гость 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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