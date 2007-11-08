База данных Access, customize

Есть несколько .h, .cpp файлов, фрагмент программы, который занимается распознаванием команд и затем вызовом соответствующий методов или выполнением соответствующих действий. НАПРИМЕР: Вам дается doxygen-описание метода ISceneManager::addOctTreeSceneNode (см. вложение method-example.zip), нужно по этому описанию создать файл addOctTreeSceneNodeC.h(см. вложение) ...
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