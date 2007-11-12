Модинг программы на Delphi

Программа - автоапдейтер файлов с сайта, а так же показ и загрузка новостей с сайта. Есть PSD с новым интерфейсом , надо будет его поставить в программу и добавить пару ссылок которые будут открывать сайт. Исходники программы имеются, написана на Delphi 7