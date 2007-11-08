Система производственного учета

Есть несколько .h, .cpp файлов, фрагмент программы, который занимается распознаванием команд и затем вызовом соответствующий методов или выполнением соответствующих действий. НАПРИМЕР: Вам дается doxygen-описание метода ISceneManager::addOctTreeSceneNode (см. вложение method-example.zip), нужно по этому описанию создать файл addOctTreeSceneNodeC.h(см. вложение) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Описание и назначение системы.
Компания занимается закупкой, продажей и производством строительных и отделочных материалов, таких как: сэндвич-панель ПВХ, лист ПВХ, угол ПВХ, отлив и т.д. Соответственно существуют фирмы-поставщики, покупатели. Причем один контрагент может быть одновременно и поставщиком и покупателем. Закупка ведется в основном сырья, а реализация в основном готовой продукции, но реализуется и сырьё. Готовая единица продукции может состоять из нескольких видов и определенного количества сырья.
Для изготовления продукции существует производство, которое ежедневно потребляет сырье и выдает готовую продукцию.
Все материалы (сырье и готовая продукция) находятся на складе, и между складом и производством происходит постоянный товарообмен.
Так же существует отдел реализации, который занимается продажей материалов покупателям. У каждого покупателя может быть своя цена на определенный вид товара. Отгрузки ведутся как по обычным накладным (быстрая отгрузка), так и по официальным документам (счет, накладная, счет-фактура).
На сегодняшний день данные по складу (приход, расход), данные по выработке производства ведутся в журнале (на бумаге). Накладные на отгрузку создаются и хранятся в Excel, официальные документы в «1С Предприятие».
Задача СПУ объединить все процессы касающиеся товарооборота и документооборота в ООО «Технострой» в единую базу данных.
2. Пользователи системы.
- Администратор
- Необходима возможность добавления/удаления пользователей с возможностью разграничения прав доступа к хранящимся данным.
3. Архитектура системы.
- Производственные процессы и отношения
• На склад поступает сырье от поставщиков и готовая продукция с производства.
• Производство использует сырье со склада для изготовления продукции.
• Менеджер (бухгалтер) выписывает документы для отгрузок со склада.
- территориальное расположение пользователей
Склад, производство находятся в одном городе, Офис, бухгалтерия – в другом. Одно и другое подключено к интернет.
4. Общие требования к системе.
Система производственного учета должна иметь дружественный, понятный интерфейс, уметь работать в онлайн режиме с несколькими пользователями, пользователь должен иметь возможность создавать «гибкие отчеты» на примере построения отчетов в программе «1С Предприятие»(т.е. сам выбирать переменные на основании которых должен получать данные).
1С ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ХОТИМ!!!
- Основные функции СПУ:
1. Учет материальных ценностей
2. Учет выработки производства
3. Учет реализации товара
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