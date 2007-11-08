Система производственного учета

1. Описание и назначение системы.

Компания занимается закупкой, продажей и производством строительных и отделочных материалов, таких как: сэндвич-панель ПВХ, лист ПВХ, угол ПВХ, отлив и т.д. Соответственно существуют фирмы-поставщики, покупатели. Причем один контрагент может быть одновременно и поставщиком и покупателем. Закупка ведется в основном сырья, а реализация в основном готовой продукции, но реализуется и сырьё. Готовая единица продукции может состоять из нескольких видов и определенного количества сырья.

Для изготовления продукции существует производство, которое ежедневно потребляет сырье и выдает готовую продукцию.

Все материалы (сырье и готовая продукция) находятся на складе, и между складом и производством происходит постоянный товарообмен.

Так же существует отдел реализации, который занимается продажей материалов покупателям. У каждого покупателя может быть своя цена на определенный вид товара. Отгрузки ведутся как по обычным накладным (быстрая отгрузка), так и по официальным документам (счет, накладная, счет-фактура).

На сегодняшний день данные по складу (приход, расход), данные по выработке производства ведутся в журнале (на бумаге). Накладные на отгрузку создаются и хранятся в Excel, официальные документы в «1С Предприятие».

Задача СПУ объединить все процессы касающиеся товарооборота и документооборота в ООО «Технострой» в единую базу данных.

2. Пользователи системы.

- Администратор

- Необходима возможность добавления/удаления пользователей с возможностью разграничения прав доступа к хранящимся данным.

3. Архитектура системы.

- Производственные процессы и отношения

• На склад поступает сырье от поставщиков и готовая продукция с производства.

• Производство использует сырье со склада для изготовления продукции.

• Менеджер (бухгалтер) выписывает документы для отгрузок со склада.

- территориальное расположение пользователей

Склад, производство находятся в одном городе, Офис, бухгалтерия – в другом. Одно и другое подключено к интернет.

4. Общие требования к системе.

Система производственного учета должна иметь дружественный, понятный интерфейс, уметь работать в онлайн режиме с несколькими пользователями, пользователь должен иметь возможность создавать «гибкие отчеты» на примере построения отчетов в программе «1С Предприятие»(т.е. сам выбирать переменные на основании которых должен получать данные).

1С ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ХОТИМ!!!

- Основные функции СПУ:

1. Учет материальных ценностей

2. Учет выработки производства

3. Учет реализации товара