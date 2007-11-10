Электронный каталог товаров

Требуется разработка и написание программы для работы с базой данных, содержащей информацию о различных товарах (с разбивкой по каталогам, подкаталогам товаров, окончательным выводом краткой информации о товаре). Редактирование БД осуществляется на сервере контент-менеджером, не имеющим специфических знаний о работе с базами данных. Вывод оконечной информации потребителю осуществляется на удаленных ПК, объединенных с сервером в локальную сеть. Обновления БД должны передаваться с сервера на оконечные ПК посредством GPRS-соединения и самостоятельно прописываться на них. Интерфейс программы должен быть наглядным, интуитивно понятным простому человеку, содержащим картинки, характеризующие содержание подкаталогов.К оконечным ПК должны быть подключены термо-принтеры для распечатки основных характеристик товара.