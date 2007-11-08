Упаковщик на Дельфи с привязкой к железу

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки336 просмотров
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Требуеться написание на Дельфи программы :

- упаковка EXE

- привязка к железу

.......

Писать ТОЛЬКО в ICQ 500398 и только к уже реально работал с такой задачей чтобы не долго это все длилось ...

16 лет назад
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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