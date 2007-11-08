Упаковщик на Дельфи с привязкой к железу

Добрый день! Мне нужна программа для поиска необходимой информации на ряде сайтов. Иными словами, я задаю параметры поисков и программа должна найти интересующую меня информацию, в необходимом мне формате. Стоимость проекта обсуждается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться написание на Дельфи программы :
- упаковка EXE
- привязка к железу
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Писать ТОЛЬКО в ICQ 500398 и только к уже реально работал с такой задачей чтобы не долго это все длилось ...
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