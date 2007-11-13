Программа на AutoLisp

Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями:

x^2+y^2+z^2=1

x^2+y^2=2z

x>=0

y>=0

Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете как это сделать или уже делали.

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