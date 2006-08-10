Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями: x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2=2z x>=0 y>=0 Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете ...
- Языки программирования и скриптовые языки: Basic, Pascal, Python, JavaScript, PHP, C/C++, C#;
- Языки разметки: HTML (XHTML), XML;
- Средства разработки (IDE): Borland Delphi, С++Builder, Visual Studio (Visual C++, Visual C#);
- Технологии: COM, ActiveX, .NET;
- СУБД: MySQL, PostgreSQL, SyBase PowerBuilder, MS SQL;
- UML, паттерны проектирования;
- опыт работы с сервером web-приложений Zope, Plone;
- занимаюсь научной деятельностью. Сфера интересов: анализ данных, распознавание образов.
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $30
Есть нелинейное интегральное уравнение. Есть статья (англ.), в которой описаны математические методы решения нелинейных интегральный уравнений. Необходимо составить программу (с комментариями), реализующую один из методов. Никаких дополнительных возможностей в программе не нужно. Важно чтобы она ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад