DenXX

Савенков Денис DenXX

 
39 летРоссия/Тула
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

- Языки программирования и скриптовые языки: Basic, Pascal, Python, JavaScript, PHP, C/C++, C#;

- Языки разметки: HTML (XHTML), XML;

- Средства разработки (IDE): Borland Delphi, С++Builder, Visual Studio (Visual C++, Visual C#);

- Технологии: COM, ActiveX, .NET;

- СУБД: MySQL, PostgreSQL, SyBase PowerBuilder, MS SQL;

- UML, паттерны проектирования;

- опыт работы с сервером web-приложений Zope, Plone;

- занимаюсь научной деятельностью. Сфера интересов: анализ данных, распознавание образов.

PHPJavascriptPythonMySQLPostgreSQLHTMLDelphi

  • Программа на AutoLisp

    Есть небольшая задачка на AutoLisp. Необходимо написать программку для отображения 3D поверхности, ограниченной тремя поверхностями, заданными уравнениями: x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2=2z x&gt;=0 y&gt;=0 Ваши предложения (сроки, цены)? Бюджет в общем-то небольшой, но проект обязательный, поэтому просьба оставлять отзывы, если вы действительно знаете ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Решить нелинейное интегральное уравнение...

    $30

    Есть нелинейное интегральное уравнение. Есть статья (англ.), в которой описаны математические методы решения нелинейных интегральный уравнений. Необходимо составить программу (с комментариями), реализующую один из методов. Никаких дополнительных возможностей в программе не нужно. Важно чтобы она ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад