Есть нелинейное интегральное уравнение. Есть статья (англ.), в которой описаны математические методы решения нелинейных интегральный уравнений. Необходимо составить программу (с комментариями), реализующую один из методов. Никаких дополнительных возможностей в программе не нужно. Важно чтобы она ...